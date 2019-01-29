Авторитетный журналист высказался о будущем Ракицкого в сборной после перехода в "Зенит"

Бывший защитник донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий больше не сыграет за сборную Украины после того, как перешел в российский "Зенит".

Так считает известный спортивный журналист, главный редактор издания "Футбол" Артем Франков.

"Что бы там ни думал Андрей Шевченко и как бы ни избегала домашних матчей Федерация футбола Украины, на 99 процентов никакого Ракицкого больше в сборной страны не будет. Один процент я оставлю на его возвращение в какой-то из наших клубов или переход в турецкий, хотя оценка здесь явно завышена. Пояснения нужны?" – заявил Франков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что фанаты "Шахтера" ярко высказались о переходе Ракицкого в любимый клуб российской власти.