По стопам Ракицкого: еще один украинский игрок "Шахтера" переходит в клуб из России

Защитник "Шахтера" Олег Данченко в ближайшее время перейдет в российский "Енисей".

Трансфер игрока красноярский клуб в загадочной форме анонсировал в своем Twitter.

"Первым моим клубом стала команда из Парижа, правда, маленького. Там я провел несколько хороших сезонов, за что футбольный Бог отблагодарил меня переходом в топ-клуб своей страны. В этом сезоне я дебютировал в Лиге чемпионов. В моей команде были футболисты лишь из четырех стран, все они - мои друзья. Один из них не так давно переехал туда, где один музыкант советует пить", - гласит твит "Енисея".

24-летний Данченко родился в Одессе, которую называют "маленьким Парижем". Из местного "Черноморца" он перешел в "Шахтер", в составе которого в этом сезоне провел дебютный матч в Лиге чемпионов. В составе "Шахтера" играли футболисты четырех национальностей. Из "Шахтера" в санкт-петербурский "Зенит" несколько дней назад перешел Ярослав Ракицкий. О Санкт-Петербурге несколько лет назад сочинил песню Шнур - "В Питере пить".

В нынешнем сезоне Данченко провел за "Шахтер" 12 матчей и забил один гол.

Ранее "Апостроф" сообщал, что футбольные болельщики бурно отреагировали на переход Ракицкого из "Шахтера" в "Зенит".