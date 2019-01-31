Теперь точно прокормит семью: раскрыта интересная деталь перехода Ракицкого в "Зенит"

Украинский защитник Ярослав Ракицкий получил солидный бонус за подписание контракта с питерским "Зенитом".

Об этом стало известно сайту Sport.ua.

Российский клуб выплатил Ракицкому 5 миллионов евро.

"Теперь накормит семью, даже подавится", "На завтрак семье хватит, кормилец?", На этом все рассказы о "классном чемпионате,новом вызове и топ-клубе" можно закрывать. Дали бы на Урале, поехал бы туда", "Вот цена преданности родной команде", - комментируют болельщики на спортивных сайтах.

Отметим, что ранее некоторые экс-футболисты, в частности Виктор Леоненко и Владислав Ващук, оправдали трансфер Ракицкого в российский клуб тем, что игроку "нужно кормить семью". В то же время еще один экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко назвал такое объяснение трансферу "самым глупым аргументом".

Напомним, Ракицкий подписал контракт с "Зенитом" на три с половиной года и будет зарабатывать 2,5 миллиона евро в год.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что Ракицкий унизил украинский футбол после переезда в Россию.