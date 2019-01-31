Трансфер игрока сборной Украины в титулованный клуб: озвучены новые подробности

Стали известны новые детали перехода полузащитника "Карпат" и сборной Украины Марьяна Шведа в шотландский "Селтик".

О подробностях сделки сообщил главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс, передает официальный Twitter шотландского клуба.

"Медосмотр завершен. Швед вернется в Украину, доиграет сезон там, а затем вернется к нам. Летом он будет готов к переходу", - сказал Роджерс.

Отметим, что украинец присутствовал на матче "Селтика" против "Сент-Джонстона", наблюдая за игрой с трибун.

Напомним, ранее стало известно о том, что "Селтик" заплатит за 21-летнего Шведа 2 миллиона евро.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что экс-нападающий сборной Украины удивил выбором нового клуба.