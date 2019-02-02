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Гвоздик сделал неожиданное заявление по своей карьере

суббота, 02 февраля 2019, 12:47

Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полусреднем весе украинец Александр Гвоздик заявил, что мог бы провести поединок в боях без правил.

Украинский боксер подчеркнул, что все будет зависеть от гонорара.

"Все просто на самом деле. Все зависит от суммы. Если бы предложили… Но опять-таки, все меняется, сегодня это одна цифра, завтра другая. Второй вопрос – с кем? С профессионалом MMA – ценник сразу вырастает. Если с боксером, просто по правилам ММА – это уже совсем другое", - сказал Гвоздик.

Тем временем боксер готовится к следующему поединку, который должен пройти 30 марта в США.

Ранее "Апостроф" сообщал, что стали известны имена возможных соперников чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе Александра Гвоздика.

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