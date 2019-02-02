Российский клуб заявил на Лигу Европы футболиста, который находится в СИЗО

Форвард российского "Зенита" Александр Кокорин, который находится под арестом в московском СИЗО, попал в заявку команды на участие в матчах Лиги Европы.

Как сообщили в пресс-службе клуба, в протокол также попал украинец Ярослав Ракицкий.

Полный список выглядит следующим образом:

Голкиперы: Михаил Кержаков, Андрей Лунев.

Защитники: Александр Анюков, Денис Терентьев, Бранислав Иванович, Луиш Нету, Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников, Эмануэль Маммана, Ярослав Ракицкий.

Полузащитники: Матиас Краневиттер, Клаудио Маркизио, Далер Кузяев, Олег Шатов, Александр Ерохин, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Эрнани.

Нападающие: Сердар Азмун, Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Роберт Мак, Артем Дзюба, Антон Заболотный.

12 февраля в матче 1/16 финала турнира российская команда встретится с "Фенербахче" в Турции. Ответная игра пройдет через две недели в России.

Ранее "Апостроф" сообщал, что российским футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву поменяли статью на более тяжкую.