"Бавария" сенсационно проиграла в чемпионате Германии: видеообзор

Мюнхенская "Бавария" потерпела сенсационное поражение в матче 20-го тура Бундеслиги. Действующий чемпион Германии на выезде проиграл "Байеру" - 1:3.

"Бавария" вышла вперед в концовке первого тайма, однако после перерыва пропустила трижды.

Отметим, что мюнхенцы проиграли в Бундеслиге впервые за девять туров. Этим воспользовалась дортмундсдкая "Боруссия", которая увеличила отрыв от "Баварии" в чемпионской гонке до семи очков. Стоит отметить, что мюнхенцев опережает и "Боруссия" Менхенгладбах, у которой столько же очков (42), но лучше разница мячей.

"Байер" - "Бавария" - 3:1

Голы: Бейли, 53, Фолланд, 63, Аларио, 89 - Горецка, 41

"Байер": Градецки, Вайзер, Бендер, Та, Венделл, Арангис, Брандт, Хавертц (Баумгартлингер, 45), Бэйли (Аларио, 84), Фолланд, Бельараби.

"Бавария": Ульрайх, Рафинья (Санчеш, 79), Хуммельс, Зюле, Алаба, Киммих, Горетцка, Коман, Мюллер (Гнабри, 74), Хамес (Дэвис, 77), Левандовски.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что украинец Евгений Коноплянка забил красивый гол в Бундеслиге.