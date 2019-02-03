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Манчестер Сити - Арсенал Онлайн-трансляция матча

В матче 25-го тура чемпионата Англии сыграют "Манчестер Сити" и "Арсенал"

воскресенье, 3 февраля 2019, 00:05

3 февраля в матче 25-го тура чемпионата Англии сыграют гранды - "Манчестер Сити" и "Арсенал". Встреча пройдет на стадионе "Этихад".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Арсенал".

"Манчестер Сити" оступился в прошлом туре, уступив "Ньюкаслу" со счетом 1:2. Это первое поражение "горожан" в новом году. До этого команда Хосепа Гвардиолы продемонстрировала серию из шести побед.

"Арсенал" в прошлом туре играл с "Кардиффом" и одержал победу со счетом 2:1.

"Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на пять очков. "Арсенал" находится на четвертой позиции. От лидера "канониры" отстают на 14 баллов.

В первом круге "горожане" добыли выездную победу над "Арсеналом" со счетом 2:0.


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