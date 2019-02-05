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"Динамо" не сумело обыграть скромный шведский клуб
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"Динамо" не сумело обыграть скромный шведский клуб

вторник, 05 февраля 2019, 15:35

Киевское "Динамо" в товарищеском матче сыграло вничью со шведским клубом "Эстерсунд" со счетом 0:0.

Динамовцы дважды могли отличиться, но оба раза на помощь сопернику пришел каркас ворот.

"Динамо" (Украина) – "Эстерсунд" (Швеция) - 0:0

"Динамо": Бойко (Бущан, 60), Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко, Буяльский, Че Че, Шапаренко, Цыганков, Вербич, Соль.

"Эстерсунд": Молин, Ишервуд, Бергквист, Хоган, Менсиро, Амин (Текье, 62), Эдвардс, Кпоцо, Хопкат (Белльман, 62), Баптист, Фритцзон.

Напомним, что "Динамо" продолжает подготовку ко второй части чемпионата Украины, а также 1/16 финала Лиги Европы с "Олимпиакосом". В предыдущем товарищеском матче "бело-голубые" обыграли софийский ЦСКА со счетом 3:0.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" вошло в список богатейших клубов мира.

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