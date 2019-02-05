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У нас колхоз: в России ярко отреагировали на конфуз знаменитого тренера

вторник, 05 февраля 2019, 13:50

Нападающий хоккейного СКА из Санкт-Петербурга Николай Прохоркин ярко прокомментировал падение легендарного португальского тренера Жозе Моуринью, который совершил символическое вбрасывание перед началом матча чемпионата КХЛ с "Авангардом" (0:2).

Слова Прохоркина приводит "Спорт-Экспресс".

"##### у нас колхоз вот этот – не могут даже ковер прилить водой... Заслуженный человек вот так позорится, падает. Если бы он головой себе череп пробил? Они выбросили ковер – и пошли. Он должен приморозиться, или чем-то прижмите его хотя бы. Человек первый раз на льду, может быть, стоит. Сами приглашаете, и никакой вообще организации", – сказал Прохоркин.

После матча Моуринью рассказал, что ему понравилось наблюдать за хоккеем, и не стал упоминать эпизод с падением.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в России попытались скрыть эпизод с падением Моуринью.

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