У нас колхоз: в России ярко отреагировали на конфуз знаменитого тренера

Нападающий хоккейного СКА из Санкт-Петербурга Николай Прохоркин ярко прокомментировал падение легендарного португальского тренера Жозе Моуринью, который совершил символическое вбрасывание перед началом матча чемпионата КХЛ с "Авангардом" (0:2).

Слова Прохоркина приводит "Спорт-Экспресс".

"##### у нас колхоз вот этот – не могут даже ковер прилить водой... Заслуженный человек вот так позорится, падает. Если бы он головой себе череп пробил? Они выбросили ковер – и пошли. Он должен приморозиться, или чем-то прижмите его хотя бы. Человек первый раз на льду, может быть, стоит. Сами приглашаете, и никакой вообще организации", – сказал Прохоркин.

После матча Моуринью рассказал, что ему понравилось наблюдать за хоккеем, и не стал упоминать эпизод с падением.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в России попытались скрыть эпизод с падением Моуринью.