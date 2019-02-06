"Динамо" опозорилось в матче против скромного американского клуба

Киевское "Динамо" в товарищеском матче проиграло американскому клубу "Нью-Ингленд Революшн" со счетом 1:3.

Динамовцы сумели отрыть счет благодаря голу Назария Русина и завершили первый тайм, имея преимущество в один мяч. Во начале второй половины встречи Андриевский не реализовал пенальти, а затем американцы переломили ход матча и добились победы, отличились Агудело, Гиль и Фагундес.

"Динамо" (Киев, Украина) - "Нью-Ингленд Революшн" (США) - 1:3 (1:0)

Голы: Русин (33) - Агудело (54), Гиль (68), Фагундес (87)

"Динамо": Бущан, Смирный, Шабанов, Алибеков, Сидклей, Сидорчук, Андриевский, Гармаш, Буэно, Шепелев, Русин

Стоит отметить, что в прошлом сезоне "Нью-Ингленд Революшн" занял лишь восьмое место в восточной конференции МЛС и не сумел пробиться в плей-офф.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" не сумело обыграть "Эстерсунд" в товарищеском матче.