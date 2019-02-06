Где смотреть онлайн женскую индивидуальную гонку Кубка мира в Кенморе: расписание трансляций

7 февраля в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону 2018-2019, который пройдет в канадском Кенморе, состоится индивидуальная гонка среди женщин.

На "Апострофе" будет доступна онлайн видео трансляция женской индивидуальной гонки в Кенморе.

Начало гонки - в 23.10.

Прямую трансляцию индивидуальной гонки можно будет посмотреть на телеканалах "UA Перший" и "Спорт 1". В России гонку в прямом эфире покажет телеканал "Матч! ТВ". Также трансляция будет доступна на спутниковом телеканале "Eurosport 1".

В нынешнем сезоне индивидуальная гонка среди женщин проводилась только один раз 6 декабря в Поклюке. Ее победительницей стала украинская биатлонистка Юлия Джима, а в топ-20 также вошли Елена Пидгрушная, Анастасия Меркушина и Юлия Журавок.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинская биатлонистка Елена Пидгрушная эмоционально ответила на критику болельщиков.