Кубок мира по биатлону: видео онлайн трансляция женской индивидуальной гонки в Кенморе

В рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону 2018-2019 в канадском Кенморе пройдет индивидуальная гонка среди женщин.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию женской индивидуальной гонки.

Начало гонки - в 23.55.

Плеер с видеотрансляцией гонки будет доступен за несколько минут до ее начала.

От Украины в гонке выступят Юлия Журавок, Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Надежда Белкина и Яна Бондарь.

Отметим, что в текущем сезоне индивидуальная гонка среди женщин ранее проводилась лишь на первом этапе Кубка мира в Поклюке. Ее победительницей стала украинка Юлия Джима.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинская биатлонистка Елена Пидгрушная эмоционально ответила на критику болельщиков.