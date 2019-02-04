Удален: в ФФУ приняли жесткое решение по футболисту, уехавшему в Россию

С официального сайта Федерации футбола Украины удалили информацию о защитнике Ярославе Ракицком, который этой зимой перебрался из "Шахтера" в российский "Зенит".

В разделе "команда" остались все футболисты сборной, кроме Ракицкого.

При этом наставник команды Андрей Шевченко или представители ФФУ пока не делали официальных заявлений по его будущему в составе сборной.

После перехода в российский чемпионат на Ракицкого обрушился шквал критики. Многие футбольные специалисты считают, что переезд в Россию ставит крест на карьере футболиста в национальной команде. Также свое мнение выражают и болельщики, которые никак не поддерживают поступка одного из лучших футболистов страны.

Ранее "Апостроф" сообщал, что вратарь "Мариуполя" Рустам Худжамов, комментируя переход Ярослава Ракицкого из "Шахтера" в "Зенит", назвал Россию агрессором.