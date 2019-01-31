Известный футболист жестко прокомментировал скандальный трансфер игрока сборной Украины

Экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий поделился своим мнением о трансфере защитника Ярослава Ракицкого в российский "Зенит".

Слова Федецкого приводит lmn.in.ua.

"В сегодняшних обстоятельствах недопустимо переходить в чемпионат России, это однозначно. Как бы ни было, надо уважать свой народ, свою землю и свой край. У меня просто нет слов", - сказал Федецкий.

"По поводу выступлений Ракицкого за сборную Украины, то это, конечно, решать главному тренеру. Но это большая ответственность, потому что будет вызывать критику. Думаю, Андрею Николаевичу сейчас будет трудно. Но факты есть факты, и здесь ничего не изменишь. Я бы так никогда не поступил, и для меня это недопустимо", - добавил футболист.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что появилась интересная деталь трансфера Ракицкого в "Зенит".