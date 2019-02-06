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Российский суд принял новое громкое решение по избившим людей футболистам

среда, 06 февраля 2019, 15:11

Тверской суд Москвы 6 февраля принял решение продлить арест нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева еще на два месяца.

Об этом сообщают российские СМИ.

Суд рассмотрел ходатайство о продлении срока заключения до 8 апреля и удовлетворил его. Таким образом, Кокорин и Мамаев, арест которых ранее уже продлевался в декабре, проведут в СИЗО минимум полгода.

Аналогичное решение было принято и в отношении младшего брата Кокорина Кирилла и друга футболистов Александра Протасовицкого, которые также являются фигурантами дела.

Отметим, что после оглашения приговора суда Кокорин и Мамаев хором сказали "Спасибо".

Напомним, что Кокорин и Мамаев находятся под стражей с 11 октября. Утром 8 октября футболисты и их друзья в Москве устроили две драки, в результате которых пострадало три человека: водитель ведущей "Первого канала" Виталий Соловчук, а также российские чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что "Зенит" заявил Кокорина на Лигу Европы, несмотря на то, что футболист находится в СИЗО.


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