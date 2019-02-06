Стало известно, где сборная Украины проведет первые домашние матчи в отборе на Евро-2020

Сборная Украины проведет два первых домашних матча квалификации на чемпионат Европы-2020 на стадионе "Арена Львов" во Львове.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

7 июня "желто-синие" на "Арене Львов" сыграют против сборной Сербии, а 10 июня будут принимать сборную Люксембурга.

Оба матча начнутся в 21.45 по киевскому времени.

Напомним, что стартует в отборе на Евро-2020 сборная Украины выездным матчем против сборной Португалии, который пройдет 22 марта.

Ранее также стало известно, что домашний матч против Португалии Украина проведет в Киеве.

"Апостроф" также сообщал о том, что в ФФУ приняли жесткое решение по футболисту, который уехал в Россию.