Стало известно, кто будет возглавлять УЕФА в ближайшие годы

Словенец Александер Чеферин переизбран на пост президента Европейского футбольного союза.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Чеферин был переизбран главой организации в рамках 43-го конгресса УЕФА в Риме. Словенец остается на своей должности до 2023 года.

51-летний Чеферин был единственным претендентом на пост главы УЕФА - его кандидатуру выдвинули все 55 национальных ассоциаций.

Напомним, Чеферин является главой УЕФА с сентября 2016 года. На этом посту он сменил Мишеля Платини, который был отстранен от футбольной деятельности.

Отметим, что в состав исполкома УЕФА был избран глава ФФУ Андрей Павелко.

Как сообщал "Апостроф", ранее в УЕФА приняли важное решение по матчу Лиги Европы "Олимпиакос" - "Динамо".