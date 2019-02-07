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Стало известно, кто будет возглавлять УЕФА в ближайшие годы

четверг, 07 февраля 2019, 14:39

Словенец Александер Чеферин переизбран на пост президента Европейского футбольного союза.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Чеферин был переизбран главой организации в рамках 43-го конгресса УЕФА в Риме. Словенец остается на своей должности до 2023 года.

51-летний Чеферин был единственным претендентом на пост главы УЕФА - его кандидатуру выдвинули все 55 национальных ассоциаций.

Напомним, Чеферин является главой УЕФА с сентября 2016 года. На этом посту он сменил Мишеля Платини, который был отстранен от футбольной деятельности.

Отметим, что в состав исполкома УЕФА был избран глава ФФУ Андрей Павелко.

Как сообщал "Апостроф", ранее в УЕФА приняли важное решение по матчу Лиги Европы "Олимпиакос" - "Динамо".

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