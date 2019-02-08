Кубок мира по биатлону: видео онлайн трансляция женской эстафеты в Кенморе

8 февраля в канадском Кенморе пройдет эстафета у женщин в рамках Кубка мира по биатлону 2018-2019.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию женской эстафеты в Кенморе.

Начало гонки - в 23.45..

Плеер с видеотрансляцией гонки будет доступен за несколько минут до ее начала.

Изначально эстафеты в Кенморе должны были пройти 9 февраля, но были перенесены на 8 февраля из-за аномальных морозов в Канаде.

В зачете женских эстафет в Кубке мира 2018-2019 лидирует сборная Франции. На втором месте идет Россия, третья строчка у Германии. Наши соотечественницы расположились десятом месте.

Ранее "Апостроф" сообщал о результатах женской индивидуальной гонки в Кенморе.