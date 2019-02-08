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Легендарный футболист забил супергол в Кубке Короля: опубликовано видео

пятница, 08 февраля 2019, 11:15

Полузащитник "Бетиса" Хоакин Санчес отметился невероятным голом в первом полуфинальном матче Кубка Испании против "Валенсии", который завершился вничью со счетом 2:2.

Напомним, что во втором полуфинале Кубка Испании "Барселона" и "Реал" сыграли вничью.

На 54-й минуте встречи Хоакин забил гол прямым ударом с углового. Арбитр не сразу зафиксировал взятие ворот и засчитал гол только после подсказки видеоассистента, который посмотрел повтор момента.

Благодаря голу Хоакина "Бетис" повел в счете 2:0, но не сумел удержать преимущество.

Ответная игра состоится в Валенсии 28 февраля.

37-летний Хоакин выступает за "Бетис" с 1999 по 2006 годы, а также с 2015 года. Всего за клуб он провел 330 матчей, забил 42 гола и отдал 25 результативных передач. Также играл за "Валенсию", "Малагу" и "Фиорентину". За сборную Испании сыграл 51 матч и забил четыре гола.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский футболист провел великолепный матч в Испании.

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