"Барселона" и "Реал" в упорнейшем матче расписали боевую ничью в Кубке Короля: видеообзор

В первом матче 1/2 финала Кубка Испании "Барселона" и "Реал" сыграли вничью со счетом 1:1. Встреча состоялась в Барселоне на стадионе "Камп Ноу".

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Барселона" - "Реал".

В начале встречи счет открыл Лукас Васкес, но во второй половине встречи положение уравнял Малком.

БАРСЕЛОНА - РЕАЛ: ВИДЕО ГОЛОВ

Ответная игра состоится в Мадриде 27 февраля.

"Барселона" – "Реал" Мадрид - 1:1 (0:1)

Голы: Малком (57) - Васкес (6)

"Барселона": тер Штеген, Пике, Альба, Нелсон Семеду, Лангле, Артур, Бускетс, Коутиньо (Месси, 63), Ракитич (Видаль, 63), Малком (Аленья, 76), Суарес.

"Реал": Навас, Варан, Марсело, Карвахаль, Рамос, Кроос, Льоренте (Каземиро, 63), Васкес (Асенсио, 84), Модрич, Винисиус Жуниор (Бэйл, 64), Бензема.

Предупреждения: Рамос (10), Нелсон Семеду (43), Суарес (56), Марсело (57), Альба (58), Видаль (88).