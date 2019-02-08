Украина - Эстония: онлайн видео трансляция решающих матчей Кубка Федерации

Сборная Украины играет с национальной командой Эстонии в решающих матчах Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации.

В данный момент свой поединок проводит Марта Костюк против Саары Орав.

Далее на корт выйдут украинка Катерина Козлова против эстонки Елены Малыгиной. Завершится день парной встречей Надежда Киченок/Марта Костюк – Валерия Горлац/Елена Малыгина.

Чтобы получить право на стыковой матч за выход в плей-офф Второй Мировой группы украинским теннисисткам нужно выиграть все три сегодняшних матча.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинские теннисистки одержали первую победу в Кубке Федерации.