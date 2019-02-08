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Рома - Порту: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

пятница, 08 февраля 2019, 14:25

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют итальянская "Рома" и португальский "Порту". Поединок состоится 12 февраля в Риме на стадионе "Олимпийский".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Рома" - "Порту".

Фаворитом этого поединка по версии букмекеров является итальянский клуб. На победу "Ромы" можно поставить с коэффициентом 2,05. Ничья оценивается коэффициентом 3,40. На успех "Порту" предлагается коэффициент 3,50.

Начало матча в 22.00.

В групповом турнире "Рома" заняла второе место в группе G, а "Порту" выиграл группу D.

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Ранее "Апостроф", что самый дорогой футболист мира пропустит важнейшие матчи Лиги чемпионов.

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