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Кубок мира по биатлону: видео онлайн трансляция женского спринта в Кенморе

суббота, 09 февраля 2019, 06:05

9 февраля в канадском Кенморе, который принимает седьмой этап Кубка мира по биатлону, пройдет спринтерская гонка среди женщин.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию женского спринта в Кенморе.

Начало гонки - в 23.00.

Плеер с видеотрансляцией гонки будет доступен за несколько минут до ее начала.

В зачете спринтерских гонок Кубка мира 2018-2019 лидирует итальянка Лиза Витоцци. Лучшая из украинок - Вита Семеренко, которая располагается на 26-м месте.

Отметим, что изначально в Кенморе не должны были проходить спринтерские гонки. Однако руководство Международной федерации биатлона из-за сильных морозов приняло решение заменить масс-старты на спринты.

Ранее "Апостроф" опубликовал видео и результаты женской эстафеты в Кенморе.

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