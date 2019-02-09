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"Ливерпуль" одержал важную победу в чемпионате Англии: видеообзор

суббота, 09 февраля 2019, 23:00

В матче 26-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на своем поле разгромил "Борнмут" со счетом 3:0. Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе "Энфилд".

Победу ливерпульцам принесли голы Садио Мане, Джорджиньо Вейналдума и Мохамеда Салаха.

Благодаря этой победе "Ливерпуль" вышел на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, на три очка оторвавшись от "Манчестер Сити", который 10 февраля сыграет с "Челси".

В следующем туре "Ливерпуль" на выезде сыграет с "Манчестер Юнайтед". Матч состоится 24 февраля.

"Ливерпуль" – "Борнмут" - 3:0 (2:0)

Голы: Мане (24), Вейналдум (34), Салах (48)

"Ливерпуль": Алиссон, Матип, ван Дейк, Робертсон, Милнер, Вейналдум (Александер-Арнолд, 77), Мане (Ориги, 87), Фабиньо, Кейта, Фирмино (Старридж, 90), Салах.

"Борнмут": Боруц, Кук, Смит, Аке, Рико (Мифем, 80), Гослинг, Серман, Кинг, Фрэйзер, Айб (Соланке, 59), Лерма (Муссе, 73).

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Ливерпуль" не смог обыграть "Вест Хэм" в 25-м туре чемпионата Англии.

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