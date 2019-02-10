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Известный украинский боксер вернется в ринг: названа дата

воскресенье, 10 февраля 2019, 09:38

Бронзовый призер Олимпиады-2012 Тарас Шелестюк (16-0, 10 КО) назвал дату своего возвращения в ринг.

Об этом украинский боксер сообщил в Instagram.

"Работа продолжается. Увидимся в ринге 9 марта", - написал Шелестюк. Боксер также отметил, что поединок состоится в городе Ориндж, штат Калифорния, США.

Имя следующего соперника украинца пока неизвестно.

Свой последний на данный момент бой на профи-ринге непобедимый украинец провел 1 июля 2017 года. В том поединке Шелестюк нокаутом победил мексиканца Хесуса Альвареса Родригеса. После этого 33-летний украинский боксер не выходил в ринг из-за проблем с промоутером.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что стал известен следующий соперник украинского чемпиона мира Александра Гвоздика.

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