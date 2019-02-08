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Гвоздик назвал имя соперника: где и когда пройдет бой

пятница, 08 февраля 2019, 10:45

Украинский боксер в полутяжелом весе Александр Гвоздик (16-0, 13 КО) проведет защиту титула чемпиона мира по версии WBC в бою с французом Дуду Энгумбу (38-8, 14 КО).

Об этом Гвоздик сообщил в своем Instagram.

Бой состоится 30 марта в Филадельфии на 2300 Arena, которая вмещает 1300 человек.

Напомним, что 31-летний Гвоздик завоевал чемпионский титул 1 декабря прошлого года, нокаутировав канадца Адониса Стивенсона (29-1-2, 24 КО). Что касается 36-летнего Энгумбу, то его последний поединок состоялся 25 мая 2018 года. В нем он одержал победу по решению судей над швейцарским боксером Йоанном Конголо (13-1, 5 КО). Сейчас Дуду занимает 8-е место в рейтинге WBC и владеет титулом чемпиона Франции.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Гвоздик может провести поединок в боях без правил.

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