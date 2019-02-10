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Манчестер Сити - Челси: видео голов

воскресенье, 10 февраля 2019, 20:50

В матче 26-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" разгромил "Челси" со счетом 6:0.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Челси".

В самом начале встречи счет открыл Рахим Стерлинг. Вскоре Серхио Агуэро, которому ассистировал Александр Зинченко, увеличил преимущество "Манчестер Сити". Затем он же забил еще один гол, воспользовавшись грубой ошибкой Росса Баркли. Через несколько минут Илкай Гюндоган ударом из-за пределов штрафной площади довел счет до 4:0.

В начале второго тайма Стерлинг заработал пенальти, который реализовал Агуэро, оформив хет-трик. В конце встрече Зинченко ворвался в штрафную и точно отпасовал на Стерлинга, который с близкого расстояния отправил мяч в ворота.

МАНЧЕСТЕР СИТИ - ЧЕЛСИ: ВИДЕООБЗОР МАТЧА

"Манчестер Сити" - "Челси" - 6:0 (4:0)

Голы: Стерлинг (4, 80), Агуэро (13, 19, 56), Гюндоган (25)

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Манчестер Сити" обыграл "Арсенал" в чемпионате Англии.

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