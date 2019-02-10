Шахтер - Айнтрахт: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

14 февраля донецкий "Шахтер" стартует в плей-офф Лиги Европы домашним матчем против "Айнтрахта" из Франкфурта. Встреча пройдет на стадионе "Металлист" в Харькове.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Айнтрахт".

Букмекеры считают "Шахтер" фаворитом первой встречи. На победу "горняков" дается коэффициент 2,28. Ничья оценивается коэффициентом 3,45, а победа гостей - 3,25.

В то же время "Айнтрахт" является фаворитом на выход в следующий этап. На проход немецкого клуба можно сделать ставку с коэффициентом 1,77, а на "Шахтер" - 2,05.

Напомним, "Шахтер" оказался в плей-офф Лиги Европы после вылета из Лиги чемпионов. В то же время "Айнтрахт" занял первое место в своей группе Лиги Европы.

Как сообщал "Апостроф", "Шахтер" сыграл вничью в последнем контрольном матче перед Лигой Европы.