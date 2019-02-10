Зинченко провел лучший матч за английский топ-клуб: опубликовано видео

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко показал блестящую игру в матче 23-го тура чемпионата Англии с "Челси", которая завершилась победой его команды со счетом 6:0.

В этой встрече Зинченко отметился двумя результативными передачами. На 13-й минуте украинец выдал пас Серхио Агуэро, который дальним ударом отправил мяч в верхний угол ворота соперника. А в конце встречи прострел Зинченко преобразовал в гол Рахим Стерлинг.

22-летний Зинченко перешел в "Манчестер Сити" летом 2016 года из российской "Уфы" за два миллиона евро. В нынешнем сезоне он провел 13 матчей во всех турнирах за английский клуб, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Зинченко передал привет россиянам, празднуя гол.