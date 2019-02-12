Итальянский топ-клуб объявил о переходе звезды чемпионата Англии: опубликовано фото

Туринский "Ювентус" объявил о подписании контракта с валлийским полузащитником лондонского "Арсенала" Аароном Рэмзи.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Футболист подписал с итальянским клубом контракт до лета 2023 года. Зарплата игрока составит более 23 миллионов евро в год. Таким образом, Рэмзи станет одним из самых высокооплачиваемых игроков мира.

Рэмзи перейдет в "Ювентус" ближайшим летом, когда истечет срок его контракта с "Арсеналом". Благодаря этому хавбек достанется туринцам бесплатно.

28-летний Рэмзи является воспитанником "Кардифф Сити". За "Арсенал" он выступает с 2008 года, провел за клуб 361 матч, забил 62 гола и отдал 64 результативные передачи. Сыграл 58 матчей за сборную Уэльса и забил 14 мячей. В составе "Арсенала" Рэмзи три раза выигрывал Кубок Англии, а также дважды становился обладателем Суперкубка Англии.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский футболист может продолжить карьеру в России.