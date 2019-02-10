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Еще один украинский футболист может продолжить карьеру в России

воскресенье, 10 февраля 2019, 16:39

Украинский нападающий Владислав Кулач, который первую часть сезона провел на правах аренды в полтавской "Ворскле", может перейти в российский клуб "Енисей".

Об этом сообщает "Чемпионат".

Аутсайдер чемпионата России уже контактировал с "Шахтером", которому принадлежат права на игрока, по поводу трансфера.

Изданию стало известно, что вероятность перехода Кулача является достаточно высокой.

Отметим, что осенью Кулач получил дебютный вызов в сборную Украины, однако в составе национальной команды пока не дебютировал.

В этом сезоне 25-летний форвард провел за "Ворсклу" 19 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу.

Напомним, как сообщал "Апостроф", в зимнее межсезонье "Шахтер" продал в "Зенит" Ярослава Ракицкого, а в аренду в "Енисей" отправился Олег Данченко.

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