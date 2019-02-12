Усилились украинцем и легионером: "Шахтер" представил новичков

Чемпион Украины донецкий "Шахтер" перед стартом в плей-офф Лиги Европы представил двух новичков, которые присоединились к команде в зимнее межсезонье: украинского защитника Валерия Бондаренко и израильского полузащитника Манора Соломона.

Фото с презентации игроков были опубликованы на официальном сайте "Шахтера".

Главный тренер "горняков" Паулу Фонсека вручил новичкам футболки с игровыми номерами. Бондаренко будет играть за "Шахтер" под №15, а Соломон - под №19.

"Манор пришел в "Шахтер", потому что обладает характеристиками, которые хорошо интегрируются в наш стиль игры. У нас отличные возможности: можем использовать его на обоих флангах, поставить Тайсона на позицию атакующего полузащитника, а Соломона задействовать как вингера. С этими футболистами у нас есть определенные альтернативы, ведь всем нужен отдых, и я также должен проводить некоторую ротацию. Манор - молодой игрок с прекрасными качествами, он, несомненно, будет очень важен для "Шахтера", - сказал Фонсека.

Также главный тренер "Шахтера" отметил, что Бондаренко не сможет дебютировать за "горняков" в матче против "Айнтрахта" из-за травмы.

Новички "Шахтера" в ходе презентации провели автограф-сессию для юных фанатов.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что "Шахтер" сыграл вничью в последнем матче перед Лигой Европы.