Эмблема английского топ-клуба подверглась цензуре по необычной причине: опубликовано фото

Иранское телевидение подвергло цензуре эмблему "Манчестер Юнайтед" в обзоре первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ (0:2).

Об этом сообщает итальянское издание ITASportPress в своем Twitter.

Все дело в том, что на эмблеме английского клуба изображен дьявол, а это считается недопустимым в Иране. Поэтому на телевидении заменили эмблему "Манчестер Юнайтед" на старую, без изображения дьявола, которая использовалась в середине прошлого века.

Напомним, что клуб из Манчестера носит прозвище "красные дьяволы", что и нашло отражение в эмблеме.

Ответный матч ПСЖ – "Манчестер Юнайтед" состоится на стадионе "Парк де Пренс" в Париже 6 марта.

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Ранее "Апостроф" сообщал, что "Манчестер Юнайтед" выиграл у "Арсенала" в Кубке Англии.