Переписали историю: ПСЖ победил "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов - видеообзор

ПСЖ на выезде обыграл "Манчестер Юнайтед" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - ПСЖ.

Парижане вышли вперед на 53-й минуте матча - подачу с углового из пределов вратарской замкнул Преснель Кимпембе. Еще через семь минут Килиап Мбаппе отличился после прострела Анхеля Ди Марии, увеличив преимущество гостей.

В концовке встречи хозяева остались в меньшинстве - Поль Погба получил второй "горчичник" и теперь пропустит ответную встречу.

ПСЖ добился исторического результата, став первым французским клубом, который сумел обыграть "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд".

Также отметим, что "МЮ" потерпел первое поражение под руководством Уле-Гуннара Сульшера. До этого манкунианцы одержали десять побед при одной ничьей.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ПСЖ: СМОТРЕТЬ ВИДЕО ГОЛОВ

Ответная встреча пройдет в Париже 6 марта.

"Манчестер Юнайтед - ПСЖ - 0:2

Голы: Кимпембе, 53, Мбаппе, 60

МЮ: Де Хеа, Шоу, Линделеф, Байи, Янг, Матич, Эррера, Погба, Рэшфорд (Лукаку, 84), Лингард (Санчес, 45+4), Марсьяль (Мата, 46)

ПСЖ: Буффон, Тьяго Силва, Маркиньос, Кимпембе, Дани Алвес, Бернат, Керер, Верратти (Паредес, 75), Дракслер, Ди Мария (Дагба, 81), Мбаппе

Удаление: Погба, 89

ВИДЕООБЗОР МАТЧА