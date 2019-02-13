Рома - Порту: видео голов

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов римская "Рома" на своем поле обыграла португальский "Порту" со счетом 2:1.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Рома" - "Порту".

Счет был открыт на 70-й минуте встречи. Эдин Джеко получил мяч в штрафной, отбросил его на Николо Дзаньоло и 19-летний хавбек точно пробил в угол. На 76-й минуте Дзаньоло оформил дубль. Джеко из-за пределов штрафной пробил в штангу и первым на мяче оказался Дзаньоло. Впрочем, практически тут же португальцы отыграли один мяч. Адриан Лопес после передачи Тикиньо с близкого расстояния отправил мяч в сетку.

РОМА - ПОРТУ: ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Ответный матч состоится в Португалии 6 марта.

"Рома" - "Порту" - 2:1 (0:0)

Голы: Дзаньоло (70, 76) - Адриан (79)

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