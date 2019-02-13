"Волки" в феерическом матче победили "драконов" в Лиге чемпионов: видеообзор

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов итальянская "Рома" на своем поле обыграла португальский "Порту" со счетом 2:1. Матч состоялся в Риме на стадионе "Олимпико".

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Рома" - "Порту".

В первом тайме счет мог отрыть Эдин Джеко, но его удар отразила штанга. Во второй половине встречи победу итальянскому клубу принес Николо Дзаньоло, который оформил дубль. В обоих случаях ему ассистировал Джеко. У гостей единственный мяч на счету Адриана Лопеса.

РОМА - ПОРТУ: ВИДЕО ГОЛОВ



Ответный матч состоится в Португалии 6 марта.

"Рома" Италия – "Порту" Португалия - 2:1 (0:0)

Голы: Дзаньоло (70, 76) – Адриан (79)

"Рома": Миранте, Манолас, Коларов, Флоренци, Фасио, Кристанте, де Росси, Дзаньоло (Сантон, 87), Пеллегрини (Нзонзи, 83), Эль-Шаарави (Клюйверт, 90), Джеко.

"Порту": Касильяс, Фелипе, Теллес, Эдер Милитао, Пепе, Отавио (Эрнани, 84), Данилу Перейра, Фернандо (Андре Перейра, 76), Эррера, Браими (Адриан, 68), Соарес.

Предупреждения: Эррера (74), Эль-Шаарави (88).

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