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Арестованный российский футболист стал звездой "Бутырки": опубликовано видео

четверг, 14 февраля 2019, 17:53

Находящийся в московском СИЗО "Бутырка" по делу об избиении людей российский футболист Павел Мамаев сыграл в футбол с другими заключенными.

Об этом сообщают российские СМИ.

Матч прошел во внутреннем дворе СИЗО в рамках прогулки заключенных. Мамаев и его сокамерники сыграли два тайма по двадцать минут в формате "шесть на шесть".

Полузащитник сборной России сыграл по тайму за каждую из команд и стал главной звездой матча. На счету Мамаева семь забитых мячей, в том числе и гол ударом через себя. Матч завершился со счетом 8:7 в пользу "желтых".

Напомним, Мамаев, а также еще один российский футболист Александр Кокорин находятся под стражей с 11 октября. Утром 8 октября футболисты и их друзья в Москве устроили две драки, в результате которых пострадало три человека: водитель ведущей "Первого канала" Виталий Соловчук, а также российские чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что российский суд принял решение продлить арест Кокорина и Мамаева.

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