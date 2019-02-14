"Динамо" понесло серьезнейшую потерю перед битвой с "Олимпиакосом" в Лиге Европы

Венгерский защитник киевского "Динамо" Тамаш Кадар пропустит первый матч 1/16 финала Лиги Европы с греческим "Олимпиакосом", который состоится сегодня, 14 февраля.

ОЛИМПИАКОС - ДИНАМО: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Об этом сообщает Football Hub.

По сведениям источника, Кадар заболел и не сможет выйти на поле. Также встречу пропустит бразильский полузащитник Витор Буэно.

В нынешнем сезоне 28-летний Кадар провел за "Динамо" 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной голевой передачей.

Что касается "Олимпиакоса", то греки также понесли потери в составе. Матч точно пропустит защитник Омар Эльабделлауи, а также, скорее всего, не сыграет полузащитник Костас Фортунис.

Матч "Олимпиакос" - "Динамо" пройдет на стадионе "Георгиос Караискакис" и начнется в 19:55.

Ранее "Апостроф" сообщал, что матч с "Олимпиакосом" будет судить знакомый "Динамо" арбитр.