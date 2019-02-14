РУС. | УКР.

четверг, 14 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.95
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

14 февраля

10:39
Суд арестовал имущество Коломойского по требованию ПриватБанка: подробности
10:37
Беженка из Донецка устроила кровавую поножовщину в России: фото
10:30
Как сказочная принцесса: Кейт Миддлтон очаровала внешним видом
10:29
В сети рассказали трогательную историю любви погибшего бойца ВСУ
10:06
Светличная провела переговоры с Йованович до встречи с Порошенко
10:05
Подорвать изнутри: украинский генерал раскрыл новый план агрессии Путина
09:54
Трибунал на месте: военный из США жестко высказался об идее переговоров с Путиным
09:51
"Динамо" понесло серьезнейшую потерю перед битвой с "Олимпиакосом" в Лиге Европы
09:50
Стало известно, когда Брэд Питт сблизился с Дженнифер Энистон
09:37
У известного журналиста украли крупную сумму денег: он подозревает ГРУшников
09:30
Тимошенко рассказала, как Украина сможет кредитовать МВФ
09:22
Путин отправил на Донбасс новую группу наемников: в сеть попали фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Динамо" понесло серьезнейшую потерю перед битвой с "Олимпиакосом" в Лиге Европы

четверг, 14 февраля 2019, 09:51

Венгерский защитник киевского "Динамо" Тамаш Кадар пропустит первый матч 1/16 финала Лиги Европы с греческим "Олимпиакосом", который состоится сегодня, 14 февраля.

ОЛИМПИАКОС - ДИНАМО: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Об этом сообщает Football Hub.

По сведениям источника, Кадар заболел и не сможет выйти на поле. Также встречу пропустит бразильский полузащитник Витор Буэно.

В нынешнем сезоне 28-летний Кадар провел за "Динамо" 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной голевой передачей.

Что касается "Олимпиакоса", то греки также понесли потери в составе. Матч точно пропустит защитник Омар Эльабделлауи, а также, скорее всего, не сыграет полузащитник Костас Фортунис.

Матч "Олимпиакос" - "Динамо" пройдет на стадионе "Георгиос Караискакис" и начнется в 19:55.

Ранее "Апостроф" сообщал, что матч с "Олимпиакосом" будет судить знакомый "Динамо" арбитр.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киев вернулась сказочная зима

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Олимпиакос - Динамо Онлайн-трансляция матча

Шахтер - Айнтрахт Онлайн-трансляция матча

Тоттенхэм Хотспур - Боруссия - 3:0 Хроника матча, видео голов

Аякс - Реал - 1:2 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: