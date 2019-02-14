Олимпиакос - Динамо: смотреть онлайн видео голов

Киевское "Динамо" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы на выезде играет с греческим "Олимпиакосом". Матч проходит в городе Пирей на стадионе "Георгиос Караискакис".

ДИНАМО - ОЛИМПИАКОС: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Счет был открыт на девятой минуте встречи. Фортунис получил пас в штрафной, отдал передачу на Хассана, который с близкого расстояния расстрелял ворота "Динамо" - 1:0. В первого середине тайма счет сравнял Буяльский, отличившийся ударом с близкого расстояния после передачи Кендзеры - 1:1. На 41-й минуте греков вновь вывел вперед Диаш, которому удался блестящий удар с 35 метров - 2:1.









Ответная встреча пройдет в Киеве 21 февраля.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал о том, что фанаты "Динамо" в Киеве подрались с немецкими болельщиками.