"Тоттенхэм Хотспур" разгромил немецкий топ-клуб в Лиге чемпионов: видеообзор

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм Хотспур" на своем поле обыграл дортмундскую "Боруссию" со счетом 3:0. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Тоттенхэм" - "Боруссия".

Победу английскому клубу принесли голы Сон Хын Мина, Яна Вертонгена и Фернандо Льоренте.

ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР - БОРУССИЯ: ВИДЕО ГОЛОВ

Ответный матч состоится в Германии 5 марта.

"Тоттенхэм" Англия – "Боруссия" Германия - 3:0 (0:0)

Голы: Сон Хын Мин (47), Вертонген (83), Льоренте (86)

"Тоттенхэм": Льорис, Санчес, Фойт, Вертонген, Алдервейрелд, Лукас Моура (Льоренте, 84), Сиссоко (Ваньяма, 90), Уинкс, Эриксен, Орье, Сон Хын Мин (Ламела, 90).

"Боруссия" Д: Бюрки, Топрак, Диалло, Хакими, Загаду (Шмельцер, 77), Гетце, Санчо (Геррейру, 88), Дауд, Витцель, Пулишич (Ларсен, 88), Дилэйни.

Предупреждения: Орье (12), Дилэйни (53).

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