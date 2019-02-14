Тоттенхэм Хотспур - Боруссия: видео голов

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов английский "Тоттенхэм Хотспур" обыграл немецкую "Боруссию" со счетом 3:0.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Тоттенхэм" - "Боруссия".

Счет был открыт на 47-й минуте встречи. Ян Вертонген выполнил подачу с фланга, защитник гостей не дотянулся до мяча и Сон Хын Мин отправил игровой снаряд в сетку. Второй гол забил уже сам Вертонген, в этом эпизоде ему ассистировал Серж Орье. В концовке встречи "шпоры" довели счет до крупного. Кристиан Эриксен навесил с углового, а Фернандо Льоренте головой пробил точно в угол ворот.

ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР - БОРУССИЯ: ВИДЕООБЗОР



Ответный матч состоится в Германии 5 марта.

"Тоттенхэм Хотспур" (Лондон, Англия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - 3:0 (0:0)

Голы: Сон Хын Мин (47), Вертонген (83), Льоренте (86)









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