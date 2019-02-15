Ливерпуль - Бавария: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов 19 февраля на стадионе "Энфилд" встретятся финалист прошлого сезона "Ливерпуль" и немецкий гранд "Бавария".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" - "Бавария".

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение хозяевам поля. На победу "Ливерпуля" можно поставить с коэффициентом 1,95, на ничейный результат - 3,80, а на успех "Баварии" - 3,60.

Шансы команд на выход в следующий этап букмекеры пока расценивают как равные. И на проход "Ливерпуля", и на проход "Баварии" можно поставить с коэффициентом 1,83.

Напомним, "Ливерпуль" вышел в плей-офф со второго места в группе С, опередив "Наполи" по дополнительным показателям, а "Бавария" без поражений заняла первое место в группе Е, набрав 14 очков.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что "Ливерпуль" одержал важную победу в матче чемпионата Англии.