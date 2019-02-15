РУС. | УКР.

пятница, 15 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.05
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео
Новости
Матчи
Таблицы
Видео
Шахтер

Новости

15 февраля

21:07
Курирует военную прокуратуру: журналист рассказал о скандальном ставленнике Грановского
21:03
​Сколько украинцев могут остаться без пенсий: названо число
20:43
​"Зимняя вишня" не научила: опасные подробности пожара в университете Киева, новые видео
20:29
Взял в руки оружие: Усик удивил фанатов свежим фото
20:14
​Убийство Гандзюк: Мангер сделал интересное заявление, выйдя на свободу – видео
20:05
В Одессе проводятся обыски на фирмах россиянина Марисова, подозреваемого в терроризме
20:03
Кубок мира по биатлону: видео онлайн трансляция мужского спринта в Солт-Лейк-Сити
19:51
​Поймали пьяного за рулем: стало известно решение суда по брату Зайцевой
19:50
Ливерпуль - Бавария: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
19:18
​В Киеве горел магазин Roshen: опубликовано видео
18:54
​Миллионы в день: у Порошенко рассказали, сколько тратят на выборы
18:42
Лион - Барселона: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Ливерпуль - Бавария: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

пятница, 15 февраля 2019, 19:50

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов 19 февраля на стадионе "Энфилд" встретятся финалист прошлого сезона "Ливерпуль" и немецкий гранд "Бавария".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" - "Бавария".

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение хозяевам поля. На победу "Ливерпуля" можно поставить с коэффициентом 1,95, на ничейный результат - 3,80, а на успех "Баварии" - 3,60.

Шансы команд на выход в следующий этап букмекеры пока расценивают как равные. И на проход "Ливерпуля", и на проход "Баварии" можно поставить с коэффициентом 1,83.

Напомним, "Ливерпуль" вышел в плей-офф со второго места в группе С, опередив "Наполи" по дополнительным показателям, а "Бавария" без поражений заняла первое место в группе Е, набрав 14 очков.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что "Ливерпуль" одержал важную победу в матче чемпионата Англии.

Фотовзгляд

Все галереи
Фестиваль гигантских китайских фонарей в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Шахтер - Айнтрахт - 2:2 Хроника матча, видео голов

Олимпиакос - Динамо - 2:2 Хроника матча, видео голов

Тоттенхэм Хотспур - Боруссия - 3:0 Хроника матча, видео голов

Аякс - Реал - 1:2 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: