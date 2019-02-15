В испанском топ-клубе произошел громкий сексуальный скандал

Мадридский "Атлетико" уволил основателя клубной академии Мануэля Бриньяса из-за его домогательств к юным футболистам.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Недавно стало известно, что 88-летний Бриньяс в 70-х годах приставал к юному игроку Мигелю. Бриньяс подтвердил данные обвинения. По его словам, данные инциденты произошли только один или два раза, так как он был в плохом душевном состоянии из-за смерти женщины, на которой он собирался жениться.

Позже появилась информация, что бывший директор академии домогался еще к четырем воспитанникам клуба, которым на тот момент было 10-14 лет.

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