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Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео
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Шальке - Манчестер Сити: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

суббота, 16 февраля 2019, 17:11

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов немецкий "Шальке" будет принимать английский "Манчестер Сити". Встреча пройдет 20 февраля.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шальке" - "Манчестер Сити".

Букмекеры считают гостей безоговорочными фаворитами матча. На победу "Шальке" дается коэффициент 11,00, на ничью - 5,80, а на успех "Ман Сити" - 1,27.

Также букмекеры не сомневаются в том, что дальше пройдет английский топ-клуб. На проход "Сити" в четвертьфинал можно поставить с коэффициентом 1,05, а на сенсацию от "Шальке" - 9,00.

Напомним, "Шальке", за который выступает украинец Евгений Коноплянка, вышел в плей-офф со второго места в группе D, а "Манчестер Сити" - с первой строчки в группе F, опередив в том числе донецкий "Шахтер".

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что "Манчестер Сити" уничтожил "Челси" в матче чемпионата Англии.

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