Чемпионат Европы по биатлону: онлайн видео трансляция мужской индивидуальной гонки

20 февраля в Беларуси стартует чемпионат Европы по биатлону-2019. Европейское первенство откроет индивидуальная гонка среди мужчин.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию мужской индивидуальной гонки в Раубичах.

Начало гонки - в 15.00.

Плеер с видеотрансляцией гонки будет доступен за несколько минут до ее начала.

Украинскую сборную в индивидуальной гонке представят четыре биатлониста: Артем Прима, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко и Антон Дудченко.

Отметим, что чемпионат Европы по биатлону будет проходить с 20 по 24 февраля. В рамках соревнований запланировано проведение восьми гонок.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что знаменитый украинский биатлонист сенсационно выиграл Гонку легенд.