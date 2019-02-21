Лига Европы: Команда Ракицкого в ярком матче завоевала путевку в 1/8 финала

Российский "Зенит" провел ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против турецкого "Фенербахче". Встреча завершилась победой россиян со счетом 3:1. В первом матче турецкий коллектив праздновал минимальную победу - 1:0.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Зенит" - "Фенербахче".

В составе российского клуба голами отличились Оздоев и дважды Азмун, за "Фенербахче" забил Топал.

Отметим, что в составе "Зенита" весь матч провел бывший футболист донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий. Также украинец принимал участие и в первой встрече команд, которая прошла в Турции.

"Зенит" пробился в следующий раунд турнира. Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 22 февраля.

"Зенит" (Россия) – "Фенербахче" (Турция) – 3:1 (2:1)

Голы: Оздоев, 4, Азмун, 37, 76 - Топал, 43

"Зенит": Лунев, Ракицкий, Иванович, Смольников, Анюков, Эрнани (Мак, 56), Оздоев, Барриос, Дриусси, Дзюба (Мусаев, 88), Азмун (Заболотный, 80).

"Фенербахче": Текин, Калдырым (Кейбаши, 67), Чифтпынар, Озбайраклы, Шкртел, Топал, Жаилсон (Слимани, 80), Потук (Арслан, 46), Элмаз, Айю, Мозес.

Предупреждения: Азмун (18), Эрнани (34), Шкртел (40), Потук (45), Барриос (50), Арслан (71), Озбайраклы (83)