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Шальке - Манчестер Сити: видео голов

четверг, 21 февраля 2019, 00:17

В Гельзенкирхене состоялся матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Шальке" и "Манчестер Сити".

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Шальке" - "Манчестер Сити".

"Ман Сити" вышел вперед после ошибки соперника - Давид Сильва обокрал Салифа Сане и отдал мяч мимо голкипера на Серхио Агуэро. Аргентинцу оставалось лишь не промахнуться по пустым воротам.

Однако до перерыва "Шальке" заработал два пенальти и вышел в лидеры. В первом случае мяч попал в руку Николасу Отаменди, и арбитру понадобилась помощь видеоассистентов, чтобы принять решение, а во втором эпизоде Фернандиньо прихватил Сане во время подачи со стандарта. Оба пенальти реализовал Набиль Бенталеб.

ШАЛЬКЕ - МАНЧЕСТЕР СИТИ: СМОТРЕТЬ ВИДЕО ОБЗОР МАТЧА

На 68-й минуте "Сити" остался в меньшинстве (удален был Николас Отаменди), но сумел вырвать победу. Сперва фантастический гол со штрафного забил Лерой Сане, а на 90-й минуте победный мяч провел Рахим Стерлинг, который отличился после паса Эдерсона.

ШАЛЬКЕ - МАНЧЕСТЕР СИТИ - 2:3

Голы: Бенталеб, 38 (с пенальти), 45 (с пенальти) - Агуэро, 18, Сане, 85, Стерлинг, 90

ВИДЕО ГОЛОВ

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