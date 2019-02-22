"Динамо" получило грозного соперника по 1/8 финала Лиги Европы

В Швейцарии прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. На этой стадии Украину представляет вице-чемпион страны - киевское "Динамо".

Соперником киевлян на этой стадии стал лондонскй "Челси". Первая игра пройдет в Лондоне.

Ранее "Динамо" и "Челси" провели два очных матча. В сезоне 2015/16 на стадии группового этапа Лиги чемпионов в Киеве была зафиксирована ничья 0:0, а в Лондоне "Челси" победил 2:1.

При жеребьевке УЕФА развел команды из России и Украины.

Матчи 1/8 финала ЛЕ пройдут 7 и 14 марта.

Напомним, что на стадии 1/16 финала киевляне по сумме двух матчей обыграли греческий "Олимпиакос".

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети отпраздновали победу "Динамо" в Лиге Европы.