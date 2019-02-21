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Лига Европы: "Динамо" спокойно вышло в 1/8 финала

четверг, 21 февраля 2019, 23:57
Фото: uefa.com

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы киевское "Динамо" обыграло греческий "Олимпиакос" со счетом 1:0 и завоевало путевку в следующую стадию турнира. Напомним, что в первом матче команды сыграли вничью 2:2.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Олимпиакос".

В первом тайме команды долго искали подступы к воротам друг друга. Счет был открыт на 32-й минуте. Миколенко выполнил прострел в штрафную и Фран Соль переправил мяч в ворота. Этот гол стал для него первым в составе киевлян. Перед самым свистком на перерыв Соль мог оформить дубль, но с близкого расстояния не сумел переиграть голкипера гостей.

Второй тайм оказался бенефисом вратаря "Динамо" Дениса Бойко, который несколько раз спас команду в очень сложных ситуациях.

"Динамо" вышло в 1/8 финала Лиги Европы. Жеребьевка этой стадии состоится 22 февраля в 14:00.

"Динамо" Киев Украина – "Олимпиакос" Греция - 1:0 (1:0)

Гол: Соль, 32

"Динамо": Бойко, Бурда, Миколенко, Кендзера, Шабанов, Шепелев, Шапаренко (Гармаш, 76), Цыганков, Буяльский, Вербич (Смирный, 90), Фран Соль (Русин, 90).

"Олимпиакос": Са, Мерья, Цимикас, Торосидис, Сиссе, Фортунис (Герреро, 65), Бухалакис (Натхо, 65), Поденсе, Гильерме, Диаш (Масурас, 46), Хассан.

Предупреждения: Вербич (22), Сиссе (22), Кендзера (23), Поденсе (45), Герреро (66), Шепелев (79), Торосидис (84).

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